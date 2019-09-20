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Суд отпустил организаторов убийств директора Caparol и топ-чиновника метро Киева

17:00
Судьи забили на доказательства и решили отпустить заказных убийц - фото 1
Судьи забили на доказательства и решили отпустить заказных убийц

Подозреваемые в организации двух громких преступлений - расправы над главой предприятия Caparol Украина и над начальником отдела рекламы Киевского метрополитена выйдут на свободу. Так в четверг, 19 сентября, решили доблестные судьи Киево-Святошинского райсуда.

Как рассказали сегодня в прокуратуре Киевской области, двое судей избирали меру пресечения для семерых причастных в заказным убийствам.

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Не смотря на то, что обвинители настаивали на избрании для всех подсудимых содержания под стражей, у судей было свое мнение по поводу мер пресечения.

- Организаторов создания преступной группы вообще отпустили без определения меры пресечения. Их просто отпустили. Одному подозреваемому судья все же выбрал содержания под стражей, а еще четырем - в виде домашнего ареста, - возмутилась пресс-секретарь прокуратуры Марьяна Гайовская.

Судья Максим Медведский, который решил вообще без меры пресечения выпустил организаторов убийств, без обиняков заявил, что "прокуроры не предоставили убедительных доказательств причастности подозреваемых к правонарушению".

Как известно, полицейские, пытаясь раскрыть убийство начальника отдела рекламы Киевского метрополитена зимой этого года, установили, что те же самые злоумышленники причастны еще и к расправе над директором Caparol Украина Павла Зможного, совершеной в 2016-м.

В то же время на счету банды может находиться еще больше преступлений, но, судя по всему, никого из ее членов вообще не посадят.

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