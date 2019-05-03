Главу Конституционного суда Украины забанили в США

15:28 03 мая,

Станислав Шевчук / Facebook

Неприятный сюрприз получил руководитель Конституционного суда Станислав Шевчук. Влиятельному мужчине отказали в получении визы в США.

О бане для судьи Шевчука ехидно сообщает Центр противодействия коррупции на своей странице на фейсбук, ссылаясь на свои источники. Поскольку эта грантовая организация имеет тесные отношения с посольством США в Украине, не доверять этой информации нет ниакого смысла.

Также общественники объясняют, что Станислава Шевчука, избранного главой КСУ лишь в начале 2018 года, лишили визы не просто так, а за отмену важной статьи о незаконном обогащении депутатов и топ-чиновников. Также в сообщении намекается, что в ближайшем будущем аналогичная кара ждет и других судей Конституционного суда, а также народных депутатов, поддержавших данную меру.

Искрометный троллинг от общественников

Напомним, что статья о незаконном обогащении была признана неконституционной в феврале 2019 года. Однако тут не все просто - сама по себе статья, принятая Радой под давлением Запада, была прописана криво и фактически никак не помогала в борьбе с коррупцией. А потому КСУ отменил ее правильно, однако необходимо было сразу же принять альтернативу - правильно прописанную статью, а еще лучше - не принимать мусор изначально.

Однако вся эта инициатива была похоронена в связи с выборами, а потому теперь нужно начинать все с самого начала.

Впрочем, есть и хорошие новость - визовый бан для чиновников и судей КСУ - это, похоже, максимум, что грозит Украине, никто безвиз и кредиты забирать у нашей страны пока не собирается.