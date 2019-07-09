Суд вынес вердикт Труханову - ФОТО, ВИДЕО

Суд вынес вердикт Труханову. Что изменится? - ФОТО, ВИДЕО

Во вторник, 9 июля, Фемида вынесла вердикт по многострадальному делу Краяна. Суж постановил, что мэр Одессы Геннадий Труханов…

…невиновен.

Чиновника обвиняли в незаконном овладении средствами во время покупки обанкроченного завода "Краян". По мнению обвинения, тот был приобретен по завышенной цене.

Отметим, что судебное разбирательство против Труханова и Ко длилось с 9 ноября 2018 г.

Вместе с мэром по делу проходили еще 7 человек: заммэра Павел Вугельман, председатель постоянной комиссии горсовета по коммсобственности Василий Шкрябай, директор департамента коммсобственности Одесского горсовета Алексей Спектор, его зам Владимир Радионов и трое директоров фирм-фигурантов.

Сторона обвинения просила для Труханова 12 лет, для остальных фигурантов – от 7 до 11 лет.

Отметим, что на последнее заседание суда пытался пройти Михаил Саакашвили, однако на его пути встали титушки. Позже политика и вовсе вывели из здания Фемиды.

Однако есть и "плюсы". Это далеко не последнее дело против скандального мэра. В мае 2019 НАБУ наконец-то завершило расследование против мэра Одессы Геннадия Труханова. Чиновника обвинили в недекларировании части имущества за 2015 и 2016 гг.

"Мэром Одессы незадекларированны: квартира, два паркоместа, эллинг, дача, нежилая недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов, проценты по вкладам в банках. В общем в декларации 2015 г. чиновник не внес состояние на общую сумму 32,48 млн грн, в декларации 2016 г. - на 18,81 млн грн. Размер незадекларированного состояния определен на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебного расследования", - заявили ранее НАБУшники.