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Суд вынес вердикт Стерненко - ВИДЕО

15:38
Суд вынес вердикт Стерненко - ВИДЕО - фото 1
Суд вынес вердикт Стерненко - ВИДЕО

Во вторник, 29 сентября, Приморский райсуд Одессы вынес вердикт активисту Сергею Стерненко.

Дело Стерненко: адвокаты добились отвода судей

Об этом блогер написал в Facebook.

"Суд дал мне снова ночной домашний арест в г. Киеве. Следующее заседание назначили на 09.10 в 11:00", - сообщил Стерненко.

Что было ранее?

25 мая 2018 г. экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко подвергся нападению двух мужчин. Обороняясь, Стерненко ударил ножом одного из преступников. Второй нападавший был задержан полицией и вскоре отпущен на свободу.

В 2020 г. после увольнения Руслана Рябошапки новое руководство ОГУ принялось за пересмотр дела Стерненко. 11 июня блогер явился на допрос в СБУ и получил подозрение в совершении преступления.

15 июня Шевченковский районный суд г. Киева постановил отправить Сергея Стерненко под домашний арест.

13 августа активисту вручили обвинительный акт.

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Сергей Стерненко суд Одесса домашний арест Новости Украина
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