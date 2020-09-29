Суд вынес вердикт Стерненко - ВИДЕО

Суд вынес вердикт Стерненко - ВИДЕО

Во вторник, 29 сентября, Приморский райсуд Одессы вынес вердикт активисту Сергею Стерненко.

Об этом блогер написал в Facebook.

"Суд дал мне снова ночной домашний арест в г. Киеве. Следующее заседание назначили на 09.10 в 11:00", - сообщил Стерненко.

Что было ранее?

25 мая 2018 г. экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко подвергся нападению двух мужчин. Обороняясь, Стерненко ударил ножом одного из преступников. Второй нападавший был задержан полицией и вскоре отпущен на свободу.

В 2020 г. после увольнения Руслана Рябошапки новое руководство ОГУ принялось за пересмотр дела Стерненко. 11 июня блогер явился на допрос в СБУ и получил подозрение в совершении преступления.

15 июня Шевченковский районный суд г. Киева постановил отправить Сергея Стерненко под домашний арест.

13 августа активисту вручили обвинительный акт.