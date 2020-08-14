Стерненко вручили обвинительный акт

Обвинители не собираются отказываться от дела Стерненко

В четверг, 13 августа, активисту Сергею Стерненко передали документ, свидетельствующий о том, что сфабрикованное на него прокурорами, ментами и СБУшниками дело будет отдано в суд для рассмотрения по существу.

Как написал сам Стерненко в своем Telegram-канале, обвинительный акт ему вручили в СБУ, куда он прибыл вместе с адвокатом.

По словам активиста, в момент его прибытия к зданию на Владимирской туда же подъехало большое число правоохранителей и неизвестные люди в штатском.

"Приходили с адвокатом Ореховским забирать мой обвинительный акт по сфабрикованному делу. По тому делу, в котором меня обвиняют в том, что я защитил свою жизнь. В отличие от всевозможных судей Вовков, я не прячусь, не боюсь, пришел сам, и буду процессуально драться. К СБУ согнали два автозака, автобус полиции, "Приус" патрульных и еще кучу людей в гражданском, - отметил Стерненко. - Далее дело должны отправить в Приморский райсуд Одессы для рассмотрения по существу. Однако мы будем обращаться в Верховный суд с требованием изменить подсудность в один из судов Киева".

Напомним, 25 мая 2018 г. экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко подвергся нападению двух мужчин. Обороняясь, Стерненко ударил ножом одного из преступников. Второй нападавший был задержан полицией и вскоре отпущен на свободу.

Посадить самого активиста власти решили практически сразу после прихода к власти Владимира Зеленского. Запрос на посадку символизирующего проукраинскую позицию Стерненко формировал обиженный на Майдан Андрей Портнов. Впрочем, дело тянулось больше года, а только когда на должность генпрокурора назначили подконтрольную Банковой Ирину Венедиктову, события форсировали. Прокурор Андрей Радионов, который вел дело Стерненко, отказал требованию главы ОГП подписать текст подозрения, ссылаясь на то, что доказательств вины активиста он не видит, а спущенный ему сверху документ имеет все признаки предвзятости. После этого сотрудник ОГП вышел из дела, но ему нашли замену.

Суд назначил Стерненко два месяца домашнего ареста, а через время - смягчил меру пресечения и разрешил выходить из дома днем.