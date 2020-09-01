Дело Стерненко: адвокаты добились отвода судей

Судьи согласились с отводом по делу Стерненко

Днем во вторник, 1 сентября, Приморский районный суд Одессы согласился с требованиями адвокатов активиста об отведении служителей Фемиды. Теперь дело пройдет повторный процесс перераспределения.

О положительном для себя решении суда Стерненко написал в своем Telegram-канале.

По его словам, вердикт служителей Фемиды является маленькой тактической победой.

"Судьи удовлетворили наш отвод о коллегии судей. Дело пройдет новое автрораспределение", - отметил активист.

К слову, Стерненко изначально требовал, чтобы сшитое против него белыми нитками дело рассматривалось в Киеве, где он фактически живет. Но прокуроры очень хотели отправить активиста подальше от столицы, поскольку он, находясь под ночным домашним арестом, участвует в акциях против Авакова и Венедиктовой.

Во время первого судебного заседания в Одессе 31 августа на активиста снова напали.

Напомним, 25 мая 2018 г. экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко подвергся нападению двух мужчин. Обороняясь, Стерненко ударил ножом одного из преступников. Второй нападавший был задержан полицией и вскоре отпущен на свободу.

Посадить самого активиста власти решили практически сразу после прихода к власти Владимира Зеленского. Запрос на посадку символизирующего проукраинскую позицию Стерненко формировал обиженный на Майдан Андрей Портнов. Впрочем, дело тянулось больше года, а только когда на должность генпрокурора назначили подконтрольную Банковой Ирину Венедиктову, события форсировали. Прокурор Андрей Радионов, который вел дело Стерненко, отказал требованию главы ОГП подписать текст подозрения, ссылаясь на то, что доказательств вины активиста он не видит, а спущенный ему сверху документ имеет все признаки предвзятости. После этого сотрудник ОГП вышел из дела, но ему нашли замену.

Суд назначил Стерненко два месяца домашнего ареста, а через время - смягчил меру пресечения и разрешил выходить из дома днем.