Суд вынес вердикт лидеру ОУН Коханивскому: Все подробности

Суд вынес вердикт лидеру ОУН Коханивскому: Что известно?

В понедельник, 22 июня, Шевченковский районный суд г. Киева вынес вердикт лидеру Добровольческого движения ОУН Николая Коханивскому.

Об этом сообщает "Громадське".

Выслушав доводы сторон, украинская Фемида постановила отправить Коханивского под арест на 2 года с отсрочкой исполнения на год в качестве "условного срока".

Другой иск в отношении политика о компенсации убытков был оставлен без рассмотрения, поскольку представители истца так и не явились на заседание.

Что было ранее?

21 октября 2017 г. лидер Добровольческого движения ОУН Николай Коханивский был задержан правоохранителями за применение пневматического оружия в отношении члена Правого сектора Руслана Качмалы (Рема).

25 октября Святошинский райсуд Киева отправил Николая Коханивского под круглосуточный домашний арест. Активиста обязали носить электронный браслет и сдать паспорта и документы для выезда за границу.

1 марта 2018 г. суд пересмотрел меру пресечения члену ОУН и постановил отменить средства электронного слежения за Коханивским