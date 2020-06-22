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Суд вынес вердикт лидеру ОУН Коханивскому: Все подробности

14:30
Суд вынес вердикт лидеру ОУН Коханивскому: Что известно? - фото 1
Суд вынес вердикт лидеру ОУН Коханивскому: Что известно?

В понедельник, 22 июня, Шевченковский районный суд г. Киева вынес вердикт лидеру Добровольческого движения ОУН Николая Коханивскому.

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Об этом сообщает "Громадське".

Выслушав доводы сторон, украинская Фемида постановила отправить Коханивского под арест на 2 года с отсрочкой исполнения на год в качестве "условного срока".

Другой иск в отношении политика о компенсации убытков был оставлен без рассмотрения, поскольку представители истца так и не явились на заседание.

Что было ранее?

21 октября 2017 г. лидер Добровольческого движения ОУН Николай Коханивский был задержан правоохранителями за применение пневматического оружия в отношении члена Правого сектора Руслана Качмалы (Рема).

25 октября Святошинский райсуд Киева отправил Николая Коханивского под круглосуточный домашний арест. Активиста обязали носить электронный браслет и сдать паспорта и документы для выезда за границу.

1 марта 2018 г. суд пересмотрел меру пресечения члену ОУН и постановил отменить средства электронного слежения за Коханивским

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Новости Украина Николай Кохановский ОУН суд
Громадське
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