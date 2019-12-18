Суд восстановил в МИД дипломата-антисемита. Что происходит?

Суд восстановил в МИД дипломата-антисемита. Что происходит?

Шестой апелляционный админсуд восстановил в МИД экс-консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на МИД Украины.

"В соответствии с выполнением постановления Шестого апелляционного административного суда от 11.11.2019 …. Приказом Министерства иностранных дел от 2.12.2019 Марущинец В. И. назначен на должность первого секретаря отдела безопасности Департамента противодействия угрозам со стороны Российской Федерации МИД с 9 декабря 2019 г. с должностным окладом 9600 грн.", - говорится в ответе МИД на запрос СМИ.

Кроме того экс-консулу должна быть выплачена компенсация за вынужденный прогул в размере 218 184 грн.

Напомним, в 2018 г. Василия Марущинца обвинили в антисемитизме из-за публикации фб-постов, оправдывающих Холокост.

Разгорелся скандал: имя дипломата запестрело на полосах многих иностранных изданий. Позже он был отозван из Германии для разбирательств, а немного погодя и вовсе уволен.