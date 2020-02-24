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Суд вернул Насирова на пост главы ГФС: Все подробности

13:30
Суд вернул Насирова на пост главы ГФС: Все подробности - фото 1
Суд вернул Насирова на пост главы ГФС: Все подробности

Шестой апелляционный административный суд признал незаконным увольнение Романа Насирова с поста главы Государственной фискальной службы.

Насиров подал в суд на Кабмин

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на постановление Фемиды.

"Решение Окружного административного суда города Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмены распоряжения Кабинета Министров Украины от 31 января 2018 №35-р "Об увольнении Лицо_1 (Романа Насирова – прим ред.) с должности Главы Государственной фискальной службы Украины" оставить без изменений", - говорится в документе.

Для справки

Роман Насиров – одиозный чиновник, экс-глава ГФС. В 2014-2015 гг - нардеп Украины. В 2015 г. возглавил Государственную фискальную службу Украины. 2 мартя 2017 г. Насиров был задержан агентами НАБУ в рамках "газового дела". 7 марта он был арестован, однако за решеткой подозреваемый просидел недолго: 16 марта супруга Насирова внесла за него 100 млн гривен залога. Позже Фемида признала экс-главу ГФС "потерпевшей стороной".

Впоследствии Роман Насиров неоднократно подавал иски о признании своего увольнения незаконным. Часть судебных инстанций поддержала притязания экс-чиновника, однако по факту за прошедшие годы он так и не сумел вернуть себе должность главы ГФС.

Напомним, Кабмин назначил нового главу налоговой. И это не Насиров

Кабмин назначил нового главу налоговой. И это не Насиров
https://beztabu.net/novosti_t4952
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Роман Насиров ГФС суд Новости Украина
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