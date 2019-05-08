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Кабмин назначил нового главу налоговой. И это не Насиров

08 мая, 14:30
Кабмин назначил нового главу налоговой - фото 1
Кабмин назначил нового главу налоговой

В среду, 8 мая, Кабмин назначил главой Государственной фискальной службы Сергея Варланова.

Насиров отдал 997 грн за каждый голос

Об этом сообщают "Буквы".

Конкурс на замещение вакантной должности (и Насиров не поспорит – прим ред) был проведен 23 апреля 2019 г. Как вы уже знаете, победил Варланов, набрав 16,45 балла.

"Тройка финалистов в прямом эфире представили членам комиссии свою программу развития Службы, а затем в течение часа отвечала на вопросы представителей бизнеса, народных депутатов, экспертов и членов комиссии", - сказано на сайте Министерства финансов.

Стоит отметить, что до момента избрания чиновник работал главным юристом в компании "Саенко Харенко", так что определенный опыт у него имеется.

А вот Насиров против. Ранее суд приостанавливал конкурс на занятие должности главы ГФСУ. Этого, собственно, и требовал наш человек-плед. В своем заявлении он указал, что вакансии Кабмина о замещении должностей глав таможни и налоговой являются незаконными.

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Роман Насиров Кабмин ГФС Новости Украина
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