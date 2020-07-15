Суд снял арест с икон и золота Раисы Богатыревой

Суд снял арест с икон и золота Раисы Богатыревой

Высший антикоррупционный суд снял арест с имущества экс-главы МОН Раисы Богатыревой.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на реестр Фемиды.

По данным источника, 8 июля 2020 г. ВАКС отменил постановление Печерского районного суда об аресте имущества Раисы Богатыревой, а именно на:

валюту - 30850 грн, 1650 евро и $1500;

банковский металл - золотой слиток весом 2,5 грамма 999,9 пробы, производства Швейцарии;

дароносицу, изготовленную из серебра, ртутной позолотой и гравировкой, размером 19х9,5х3см.,

икону Господь Вседержитель,икону с изображением святых,

икону с изображением Игумен Почаевского,

икону с изображением Пресвятой Богородицы Курской Знамение,

икону с изображением Божьей матери,

икону с изображением Ангела -хранителя,

икону с изображением святой мученицы Раисы,

вазочку для конфет,

картину с изображением рождения Иисуса Христа,

две золотые серьги 585 пробы, весом 7,72 грамма,

камни 2 цитрин 2,59 грамм,

памятную монету "пруф-Лайк 100 рублей",

памятную монету 1 доллар "Father Frost",

значок "Партия Регионов", золото 585 проба, вес 1,34 грамма,

монету "10 KWACHA REPUBLIK OF MALAWI mother nature of Afrika endangered wildlife",

монету "Премьер-министра Украины 2000-2001, эксклюзивная коллекция Украина, 2004",

монету "Премьер-министр Украины 2005, эксклюзивная коллекция Украина, 2005",

монету "Оранжевая Революция 2004, Инаугурация Президента Украины 23.01.2005 ".

Что было ранее?

27 августа 2019 г. экс-глава МОЗ Раиса Богатырева вернулась в Украину и была на месте задержана правоохранителями.

На следующий день суд отправил одиозную чиновницу под арест с правом внесения залога в размере 6 млн. гривен. Соответствующую сумму внес пророссийский олигарх Вадим Новинский.