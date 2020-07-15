Суд снял арест с икон и золота Раисы Богатыревой
Суд снял арест с икон и золота Раисы Богатыревой
Высший антикоррупционный суд снял арест с имущества экс-главы МОН Раисы Богатыревой.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на реестр Фемиды.
По данным источника, 8 июля 2020 г. ВАКС отменил постановление Печерского районного суда об аресте имущества Раисы Богатыревой, а именно на:
- валюту - 30850 грн, 1650 евро и $1500;
- банковский металл - золотой слиток весом 2,5 грамма 999,9 пробы, производства Швейцарии;
- дароносицу, изготовленную из серебра, ртутной позолотой и гравировкой, размером 19х9,5х3см.,
- икону Господь Вседержитель,икону с изображением святых,
- икону с изображением Игумен Почаевского,
- икону с изображением Пресвятой Богородицы Курской Знамение,
- икону с изображением Божьей матери,
- икону с изображением Ангела -хранителя,
- икону с изображением святой мученицы Раисы,
- вазочку для конфет,
- картину с изображением рождения Иисуса Христа,
- две золотые серьги 585 пробы, весом 7,72 грамма,
- камни 2 цитрин 2,59 грамм,
- памятную монету "пруф-Лайк 100 рублей",
- памятную монету 1 доллар "Father Frost",
- значок "Партия Регионов", золото 585 проба, вес 1,34 грамма,
- монету "10 KWACHA REPUBLIK OF MALAWI mother nature of Afrika endangered wildlife",
- монету "Премьер-министра Украины 2000-2001, эксклюзивная коллекция Украина, 2004",
- монету "Премьер-министр Украины 2005, эксклюзивная коллекция Украина, 2005",
- монету "Оранжевая Революция 2004, Инаугурация Президента Украины 23.01.2005 ".
Что было ранее?
27 августа 2019 г. экс-глава МОЗ Раиса Богатырева вернулась в Украину и была на месте задержана правоохранителями.
На следующий день суд отправил одиозную чиновницу под арест с правом внесения залога в размере 6 млн. гривен. Соответствующую сумму внес пророссийский олигарх Вадим Новинский.
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