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Суд снял арест с икон и золота Раисы Богатыревой

12:30
Суд снял арест с икон и золота Раисы Богатыревой - фото 1
Суд снял арест с икон и золота Раисы Богатыревой

Высший антикоррупционный суд снял арест с имущества экс-главы МОН Раисы Богатыревой.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на реестр Фемиды.

По данным источника, 8 июля 2020 г. ВАКС отменил постановление Печерского районного суда об аресте имущества Раисы Богатыревой, а именно на:

  • валюту - 30850 грн, 1650 евро и $1500;
  • банковский металл - золотой слиток весом 2,5 грамма 999,9 пробы, производства Швейцарии;
  • дароносицу, изготовленную из серебра, ртутной позолотой и гравировкой, размером 19х9,5х3см.,
  • икону Господь Вседержитель,икону с изображением святых,
  • икону с изображением Игумен Почаевского,
  • икону с изображением Пресвятой Богородицы Курской Знамение,
  • икону с изображением Божьей матери,
  • икону с изображением Ангела -хранителя,
  • икону с изображением святой мученицы Раисы,
  • вазочку для конфет,
  • картину с изображением рождения Иисуса Христа,
  • две золотые серьги 585 пробы, весом 7,72 грамма,
  • камни 2 цитрин 2,59 грамм,
  • памятную монету "пруф-Лайк 100 рублей",
  • памятную монету 1 доллар "Father Frost",
  • значок "Партия Регионов", золото 585 проба, вес 1,34 грамма,
  • монету "10 KWACHA REPUBLIK OF MALAWI mother nature of Afrika endangered wildlife",
  • монету "Премьер-министра Украины 2000-2001, эксклюзивная коллекция Украина, 2004",
  • монету "Премьер-министр Украины 2005, эксклюзивная коллекция Украина, 2005",
  • монету "Оранжевая Революция 2004, Инаугурация Президента Украины 23.01.2005 ".

Что было ранее?

27 августа 2019 г. экс-глава МОЗ Раиса Богатырева вернулась в Украину и была на месте задержана правоохранителями.

На следующий день суд отправил одиозную чиновницу под арест с правом внесения залога в размере 6 млн. гривен. Соответствующую сумму внес пророссийский олигарх Вадим Новинский.

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Раиса Богатырева арест антикоррупционный суд Новости Украина
Без табу
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