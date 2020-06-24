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ГБР объявило подозрение Януковичу в госизмене

Вчера, 21:00
ГБР объявило подозрение Януковичу в госизмене – ВИДЕО - фото 1
ГБР объявило подозрение Януковичу в госизмене – ВИДЕО

Следователи ГБР объявили подозрение в госизмене экс-президенту Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба бюро.

"Они подозреваются в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 5 апреля 2001 года). Досудебным расследованием установлено, что экс-президент Янукович В.Ф. при соучастии с бывшими министрами обороны Украины Саламатин Д.А. и Лебедевым П. с 2012 по 2014 гг. совершили государственную измену", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые в период с 2012 по 2014 гг. осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил Украины, которое заключалось в сокращении численности, расформировании (переформировании) отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, изменения их места дислокации. Такие действия совершались в частности на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова.

В случае доказательства факта госизмены, злоумышленникам грозит от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, суд допросит Порошенко и Яценюка – адвокат Януковича.

 

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ГБР Виктор Янукович Новости Украина
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