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Зашкваренная судья решила отпустить Богатыреву за деньги

Вчера, 21:40
Богатыреву отправили в СИЗО, но обещали отпустить - фото 1
Богатыреву отправили в СИЗО, но обещали отпустить

В среду, 28 августа, Светлана Смык, судья Печерского районного суда столицы провела заседание по избранию меры пресечения для схваченной "по ошибке" пособницы Януковича Раисы Богатыревой.

Злоумышленницу, которую обвиняют в хищениях государственных средств в особо крупных размерах, не стали сажать в СИЗО без возможности выйти на свободу.

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Богатыреву благодаря решению скандально известной судьи могут отпустить, если за нее внесут всего шесть миллионов гривен залога - мизерную сумму для наживавшихся на Украине годами рыгов.

Прокуратура настаивала на безоговорочном аресте обвиняемой, хотя ведомство и обязали закрыть уголовное дело экс-министра здравоохранения времен Януковича.

- Срок действия постановления определить к 21 октября 2019 включительно, но в пределах срока досудебного расследования, - зачитала вердикт судья.

Напомним, во вторник, 27 августа, бывшая министр здравоохранения Раиса Богатырева внезапно предстала перед пограничниками во время прохождения контроля в "Жулянах". Задержали отмазывающуюся преступницу только по той причине, что снять ее с розыска банально не успели.

Расследование же дела по Богатыревой находится в стадии заморозки. Следователи ГПУ под руководством главного сливальщика громких производств Горбатюка в 2015-м году обратились к иностранным коллегам, но запросы до сих пор не рассмотрели. Видимо, документы были оформлены криво.

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