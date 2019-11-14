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Суд продлил арест Грымчаку. Но есть нюанс

21:00
Суд продлил Грымчаку. Но есть нюанс - фото 1
Суд продлил Грымчаку. Но есть нюанс

Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца арест экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Но есть нюанс.

Больше не мошенник: ГПУ пересмотрела дело Грымчака

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС,

"13 ноября следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил на два месяца срок содержания под стражей для бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Суд продлил арест Грымчаку. Но есть нюанс - фото 191301

Отметим, что Грымчак все же может выйти на свободу, но для этого ему нужно выплатить залог в 5 млн 999 тыс 283 грн.

Для справки

Юрий Грымчак (род. 1965 г.) – украинский политик. В 80-х получил техническое образование, служил в армии. Начал свою политкарьеру в 1994 г. со вступления в Соцпартию Украины. В 2002 -2005 гг. помощник нардепа (на тот момент) Юрия Луценко. В 2007 г. получил депутатский мандат (блок "Наша Украина – Народная самооборона"), однако на следующую каденцию избран не был.

С 2017 г. – замминистра по временно оккупированным территориям. С 14 августа 2019 г. - завсегдатай бесед со следователями о "календариках".

10 октября Печерский суд продлил арест подсудимого. 21 октября должно было состояться очередное заседание по делу, однако позже его отложили до ноября.

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