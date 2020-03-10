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Суд по делу МН17: прокуратура представила новых свидетелей

18:20
В суде даст показания свидетель запуска ракеты по MH17 - фото 1
В суде даст показания свидетель запуска ракеты по MH17

Во вторник, 10 марта, в Гаагском окружном суде состоялось второе заседание по делу о гибели 298 пассажиров и членов экипажа рейса Малайзийских авиалиний Амстердам - Куала-Лумпур, сбитому над Донбассом российскими оккупантами 17 июля 2014-го.

Сегодня государственные обвинители представили суду новых свидетелей крушения лайнера и очевидцев участия в нем российских военнослужащих.

В деле о MH17 появятся новые подозреваемые – заявление

Как утверждают прокуроры, одним из тех, кто будет давать показания служителям Фемиды, является гражданин России, который присутствовал во время запуска ракеты ЗРК "Бук" по лайнеру.

Новый свидетель добровольно отправился воевать на Донбасс и присоединился к войскам наемников. Во день, когда зенитчики сбили MH17, он охранял поле, откуда работал комлпекс.

- По словам мужчины, присутствующие на месте выстрела были довольны, что был сбит военно-транспортный самолет, пока не поняли, что это пассажирский самолет, - отметил прокурор Тийс Бергер. - Свидетеля слишком опасно слушать в суде, и это нужно делать тайно. Ранее он давал показания в маске.

Кроме того, представитель обвинения заявил, что десяткам свидетелей грозит серьезная опасность со стороны спецслужб РФ. Имена очевидцев военного преступления Кремля хранятся в тайне, но все равно люди боятся расправы над ними.

- Одного из людей, который прислал нам видео, дважды посещали вооруженные люди. После этого он скрылся, - заявил Бергер. - Угрозы поступают от вооруженных формирований на Востоке Украины и от секретной службы в России. Это бросает огромную тень на процесс. Есть много доказательств того, что российские силовики пытаются помешать суду.

Напомним, пассажирский лайнер МН17 был сбит из ЗРК "Бук" в июле 2014 г.; погибло 298 людей. Сразу после трагедии боевики "ДНР" попытались переложить вину на Украину, однако их доводы оказались несостоятельными. В июле 2019 г. Украина передала Нидерландам уголовное дело по "Боингу".

По данным Международной следственной группы (JIT), в гибели самолета MH17 виновны россияне Сергей Дубинский ("Хмурый"), Олег Пулатов ( "Гюрза"), Игорь Гиркин ("Стрелков"), а также украинец Леонид Харченко ("Крот"). Все подозреваемые на данный момент проживают на территории РФ.

В феврале 2020 г. Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем виновникам гибели малайзийского "Боинга" и вызвала их для проведения следственных действий.

9 марта 2020 г. в пригороде Амстердама (Нидерланды) суд начал слушание по делу малазийского "Боинга", сбитого боевиками в июле 2014 г. Никто из обвиняемых на процесс не явился.

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Расследование MH17 Нидерланды терроризм война на Донбассе Россия оккупанты погибшие Авиакатастрофа Новости Украина
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