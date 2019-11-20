Суд отпустил фаната Путина, который участвовал в подрыве управления СБУ в Одесс

Участнику теракта в Одессе дали 8,5 лет, но отпускают по "закону Савченко"

В среду, 20 ноября, в Приморском районном суде Одессы огласили приговор уроженцу Кишинева Сергею Волкову, который был одним из организаторов взрыва здания Службы безопасности Украины в Одессе в сентябре 2016-го года. Террорист хотя и получил немалый срок, выйдет на свободу из-за "закона Савченко".

Сегодня коллегия судей под председательством Сергея Кичмаренко огласила вердикт для участника террористической организации, который был признан виновным в проведении теракта.

Волкову впаяли 8 лет и два месяца колонии строгого режима, хотя роль ватовоина в пресутплении была на самом деле незначительной. Как установили следователи, в 2016-м году фанат Путина привез сотрудника кафедры хирургии №1 Одесского национального медуниверситета Владимира Грубника к месту управления СБУ для рекогносцировки. Последний затем устроил подрыв здания.

Еще один член банды, выпускник академии технического регулирования и качества Николай Гуменюк, стоявший в момент взрыва "на стреме", сел на 4,5 года еще в 2016-м.

Дело Грубника выделили в отдельное производство. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Осужденный сегодня Волков обжаловать приговор не собирается - все же выйти из мест не столь отдаленных ему очень хочется. Сделать это он сможет буквально сразу же: с учетом уголовки ему осталось отсидеть несколько дней.

Напомним, в результате взрыва у здания СБУ в ночь на 27 сентября 2016 года никто не пострадал. Взрывное устройство разворотило фасад, выбило окна в здании и домах напротив, а также немного повредило припаркованные рядом автомобили.