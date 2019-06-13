Под Харьковом завербованный ФСБ террорист пытался взорвать цистерны с хлором

Завербованный ФСБшниками украинец хотел взорвать бочки с хлором

Бойцы подразделения СБУ "Альфа" вместе с оперативниками-контрразведчиками упаковали пособника российских оккупантов, которого в феврале этого года завербовали ФСБшники. Приняли террориста-неудачника прямо при попытке заминировать объект критической инфраструктуры.

В четверг, 13 июня, в пресс-центре СБУ отчитались об успешно проведенной спецоперации по предотвращению диверсии на территории комплекса подготовки воды "Днепр" в селе Краснопавловка.

Предприятие, где запутинский боевик положил заряд мощностью в два кило тротила, относится к объектам критической инфрастуктуры и подконтрольна "Харьковводоканалу".

По данным правоохранителей, преступник заложил взрывчатку возле емкости с хлором, которая не подлежит восстановлению в случае повреждения. Помимо отсутствия воды в Харькое и части области теракт привел бы к экологической катастрофе из-за выброса токсичного вещества в воздух.

Впрочем, российским спецслужбистам именно это и было нужно. Судя по заявлению СБУ, после диверсии ФСБшники планировали накалить социально-экономическую ситуацию в регионе, устроив массовые протесты по причине отсутствия воды.

Завербовали ватника в Белгороде, куда он катался безо всяких зазрений совести.

"Мужчине объявлено о подозрении по статье "Диверсия". Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, продолжаются неотложные оперативно-следственные мероприятия", - отметили в СБУ.