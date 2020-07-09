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Суд отказался выпускать экс-нардепа Микитася из СИЗО

10:40
Микитась на свободу пока не выходит - фото 1
Микитась на свободу пока не выходит

Вечером в среду, 8 июля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда Украины рассмотрел ходатайство адвокатов бывшего народного депутата и экс-президента корпорации "Укрбуд" о выходе из-под стражи.

Как заявили сегодня в пресс-службе ВАКС, ходатайства юристов, представляющих интересы Микитася, удовлетворено не было.

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Адвокат же просил судью заменить содержание в СИЗО с взможностью выхода под залог в 100 миллионов гривен на круглосуточный домашний арест.

Как известно, Микитася пытаются привлечь к ответственности за якобы проведенную аферу при строительстве жилья для Нацгвардии. Еще в 2000-х гг. Нацгвардия и строительный подрядчик подписали соглашение о сооружении жилищного комплекса на Печерске, в котором правоохранители должны были получить 50 квартир и 30 паркомест.

Но время шло, и Нацгвардия неожиданно решила отказаться от упомянутого жилья в обмен на 65 квартир у ст. м. Бориспольская.

Стоимость недвижимости оказалась на 81 миллионов 635 тысяч 448 гривен меньше той, которая имела место быть в жилье на Печерске. Следовательно, - полагают следователи – обмен был неравноценным.

10 октября 2019-го на Микитася надели электронный браслет и отпустили под залог в 5,5 миллиона гривен. Позже размер залога был увеличен до 80 млн грн, а затем - до 100 млн. Суммы Микитась не вносил, но суд при этом отказвыался брать его под стражу. Тогда следователи разрешили ему вылететь из страны на лечение и сняли с рейса, обвинив в попытке скрыться от ответственности. С тех пор Микитась находится за решеткой, а дела у "Укрбуда" идут из рук вон плохо: все стройки компании-гиганта заморожены.

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Максим Микитась НАБУ уголовное дело антикоррупционный суд Новости Украина
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