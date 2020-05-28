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Суд арестовал Максима Микитася: Но есть нюанс

21:20
Суд арестовал Максима Микитася: Но есть нюанс - фото 1
Суд арестовал Максима Микитася: Но есть нюанс

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила под стражу экс-нардепа Максима Микитася.

Дело Микитася: САП нашла еще одного подозреваемого

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Во время суда сторона обвинения настаивала на содержании Максима Микитася пож стражей, т.к. нынешняя мера пресечения в виде домашнего ареста таит в себе множество рисков. По словам прокурора, экс-глава "Укрбуда" размышлял над убийством своих соучастников. Под домашним арестом ему несложно было бы найти исполнителя такого покушения, ведь он может общаться с другими людьми.

По результатам судебного разбирательства Фемида удовлетворила апелляционную жалобу прокурора и изменила подозреваемому меру пресечения на содержание под стражей до 14 июля 2020 г. с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

Что было ранее?

Экс-нардеп Максим Микитась обвиняется в афере при строительстве жилья для нацгвардейцев. После длительного судебного разбирательства, Высший анктикоррупционный суд отправил экс-главу Укрбуда под круглосуточный домашний арест.

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