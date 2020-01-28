Суд отказался вернуть государству захваченную Коломойским авиакомпанию

Суд решил не забирать у Коломойского акции "Днеправиа"

На прошлой неделе Северный апелляционный хозсуд принял сторону юристов олигарха в тяжбе между Фондом госимущества и ООО "Галтера". Представители государства требовали, чтобы служители Фемиды расторгли договор купли-продажи 94,6% акций компании "Днеправиа".

Поскольку фирма Коломойского не выполнила свои обязательства по сделке, а в после реконструкции аэропорта в Днепре и вовсе воспользовалась юридическими дырами в документах и захватила взлетно-посадочную полосу, радиомаячную систему и земельные участки, ФГИ постарался вернуть себе акции авиакомпании.

Поначалу чиновникам Фонда это удавалось, ведь из 882,1 миллиона гривен, которые "Галтера" должна была вложить в обновление аэропорта, были выделены лишь 142,1 миллиона.Тем не менее, после смены власти Коломойский резко начал выигрывать тяжбу.

23 же января Северный апелляционный хозсуд отклонил все аргументы Фонда, приняв во внимание только лишь доводы связанных с олигархом адвокатов.

В реестре судебных решений сказано, что "Фонд госимущества не доказал обстоятельства существенного нарушения ответчиком обязательств по спорному договору".

Напомним, в январе прошлого года Верховный Суд удовлетворил жалобу ФГИ, отменив постановления низших инстанций, и направив дела обратно в суды.

Как известно, ФГИ и ООО "Галтера" заключили договор о продаже 94,572% акций "Днеправиа" в августе 2009-го. Согласно документам, компания Коломойского должна была инвестировать в аэропорт областного центра, после чего передать стратегически важные ВПП, радиомоячную систему и земельные участки воздушной гавани государству. Тем не менее, вплоть до 2014-го года фирма олигарха вкладывала в обновление объекта сущие копейки, а затем в судах доказывала, что "инвестировать мешали военные, которые часто использовали аэропорт на нужды АТО".

В то же время "Днеправиа" обанкротили по классической схеме: в 2017-м году ее лишили самолетов, а часть из них передали в другую компанию Коломойского WindRose.