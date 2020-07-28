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Суд отказался вернуть государству украденные Медведчуком 35 гектаров земли

22:20
Суд отказался забирать землю у Медведчука - фото 1
Суд отказался забирать землю у Медведчука

Во вторник, 28 июля, Хозяйственный суд Киева отказал прокурорам региона и выступил на стороне главаря ОПЗЖ Виктора Медведчука. Государство хотело вернуть себе 24,39 и 10,22 гектара земли в Обуховском районе, которые фактически незаконно захватил кум Путина.

Прокуроры указывали на то, что в свое время распоряжения Киевской ОГА и Обуховской райгосадминистрации были незаконно переданы в аренду на 50 лет компаниям ФК “Динамо Киев”, "Инвестпроект", "Стокс-Бизнес" и "Славутич-Дельфин", поэтому требовали возвращения территории в собственность Украины.

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Примечательно, что на этих землях был построен особняк Виктора Медведчука.

"Суд в удовлетворении иска прокуратуре отказал, ссылаясь на то, что 34,61 га лесов выбыли из собственности государства не единым массивом, а участками до 10 га, значит Киевская ОГА и Обуховская РГА действовали в рамках своих полномочий", - написали журналисты издания "Наші гроші", ссылаясь на решение хозсуда.

В данный момент 24,39 гектара принадлежит компании "Спорт-Тур", записанной на Оксану Марченко. Еще 10,22 гектара владеет "Мтир Эссет Менеджмент", компании-основателю ООО "Динамо Киев".

Примечательно, что невозврат земли узаконила судья Виктория Сивакова, которая известна своими скандальными постановлениями по резонансным производствам, связанным с отводом земли.

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суд Виктор Медведчук Киевская область земля Новости
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