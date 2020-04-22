Суд оправдал сбежавших от обсервации туристов из Бали

В суде решили, что туристы из Бали ничего не нарушали

В среду, 22 апреля, работники юридической компании "Миллер" отмазали от ответственности за безалаберное по отношению к общественности отношение эвакуированных из Бали путешественников.

Адвокаты сумели начисто развалить составленные полицейскими по мусорскому принципу административные протоколы, поскольку в них подчиненные Авакова опирались на постановление Кабмина, которое на тот момент не действовало.

О своей победе в суде написали представители компании на ее странице в Facebook.

"Наши адвокаты написали пост на эту тему, который вызвал большой интерес со стороны общественности. В этом посте подробно изложено, почему протоколы в отношении пассажиров составлены с нарушением действующего на тот момент законодательства. Если Вам лень скролить, напомним, что причина отсутствия состава правонарушения в действиях туристов простая - постановление КМУ №241 от 29.03.2020, которым утвержден обязательную обсервацию не набрала силу на момент составления протоколов, и вступила в силу на следующий день после их составления. Оболонским районным судом. Киева на прошлой неделе рассмотрено уже четыре дела об административных правонарушениях относительно нарушений карантина людей, где в качестве "правонарушителей" были наши клиенты - пассажиры рейса из Бали. Наши адвокаты и юристы приложили максимум усилий, и успешно защитили интересы туристов. Суд закрыл административные производства в отношении туристов в связи с тем, что в их действиях отсутствуют событие и состав административного правонарушения предусмотренного ст. 44-3 КУоАП", - отметили в "Миллере".

В то же время юристы подчеркивают, что их клиенты пребывали в 14-дневной самоизоляции дома, а ни у кого из них не было симптомов коронавируса.

Тем не менее, ситуация с пассажирами рейса "Бали-Киев" выглядит обоюдоострой. С одной стороны, все решившие почилиться на берегу Индийского океана за бесценок в условиях карантина, перед вылетом подписывали соглашение об обсервации. С другой - власти собирались их прокидать и отправить в нечеловеческие условия со сдиранием немалой платы за питание. Ну, и, для того, чтобы наказать неповиновавшихся, менты намеревались содрать штрафы за нарушение постановления Кабмина об обязательной обсервации для прибывших, хотя на тот момент этот указ правительства еще не действовал.

Кроме того, по состоянию на 30 марта власти искусственно создали ситуацию, когда в Украину за три недели бесконтрольно прорвались 670 тысяч потенциально зараженных.