Отец "ЛНР" идет в Раду. Несмотря на арест

Отец "ЛНР" идет в Раду. Несмотря на арест

Отец "ЛНР" Александр Ефремов идет на выборы в Раду от "Оппблока". Несмотря на арест.

Об этом заявил нардеп Евгений Мураев.

"Ефремов уже три года находится в местах лишения свободы по надуманным обвинениям. Надеюсь, это поможет его освободить и привлечь внимание еще к тысячам инакомыслящих, которые находятся в местах лишения свободы из-за режима Порошенко", - заявил политик.

Интересно, что первоначально Ефремов и вовсе не входил в списки партии. Теперь же он будто бы занял место выбывшего кандидата Виктора Пилипенко.

Напомним, Ефремов пытался бежать из страны, но был задержан в киевском аэропорту 30 июля 2016 года. Его обвиняют в государственной измене - создании "ЛНР" и поддержке террористов. По сути, Ефремов - единственный из банды Януковича, кто в настоящее время находится под арестом: его судят уже третий год.

Сам же обвиняемый свою вину отрицает.