ОПУ одобрил изгнание взяточника Юрченко из "СН"
Офис президента Украины поддержал выход нардепа Александра Юрченко из состава парламентской фракции "Слуга народа".
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
"Народный депутат Александр Юрченко, по которому в СМИ распространяют сообщения о причастности к коррупционным правонарушениям, заявил о своем выходе из фракции правящей партии. Как часть команды Президента Украины Владимира Зеленского считаем такое решение уместным и надеемся, что господин Юрченко будет в полной мере сотрудничать с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины и Офисом Генерального прокурора, чтобы установить все объективные обстоятельства", - говорится в сообщении.
Кроме того в ОПУ подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский "не терпит коррупции в любых ее проявлених" и никаких исключений из этого правила не будет.
Напомним, что…
13 сентября нардеп Гео Лерос слил информацию о том, что помощник "слуги народа" Александра Юрченко был задержан на взятке в размере 13 тысяч долларов. Подозреваемый депутат является главой подкомитета ВРУ по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
15 сентября НАБУ сообщило, что агенты бюро отправили текст подозрения политику на стол главе ОГП Ирине Венедиктовой, однако та отказалась подписывать документ.