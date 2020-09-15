ОПУ одобрил изгнание взяточника Юрченко из "СН"

ОПУ одобрил изгнание взяточника Юрченко из "СН"

Офис президента Украины поддержал выход нардепа Александра Юрченко из состава парламентской фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Народный депутат Александр Юрченко, по которому в СМИ распространяют сообщения о причастности к коррупционным правонарушениям, заявил о своем выходе из фракции правящей партии. Как часть команды Президента Украины Владимира Зеленского считаем такое решение уместным и надеемся, что господин Юрченко будет в полной мере сотрудничать с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины и Офисом Генерального прокурора, чтобы установить все объективные обстоятельства", - говорится в сообщении.

Кроме того в ОПУ подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский "не терпит коррупции в любых ее проявлених" и никаких исключений из этого правила не будет.

Напомним, что…

13 сентября нардеп Гео Лерос слил информацию о том, что помощник "слуги народа" Александра Юрченко был задержан на взятке в размере 13 тысяч долларов. Подозреваемый депутат является главой подкомитета ВРУ по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

15 сентября НАБУ сообщило, что агенты бюро отправили текст подозрения политику на стол главе ОГП Ирине Венедиктовой, однако та отказалась подписывать документ.