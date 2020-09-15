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ОПУ одобрил изгнание взяточника Юрченко из "СН"

17:11
ОПУ одобрил изгнание взяточника Юрченко из "СН" - фото 1
ОПУ одобрил изгнание взяточника Юрченко из "СН"

Офис президента Украины поддержал выход нардепа Александра Юрченко из состава парламентской фракции "Слуга народа".

Розенблат-2: Венедиктова считает задержание с поличным недостаточным для слуги-нардепа

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Народный депутат Александр Юрченко, по которому в СМИ распространяют сообщения о причастности к коррупционным правонарушениям, заявил о своем выходе из фракции правящей партии. Как часть команды Президента Украины Владимира Зеленского считаем такое решение уместным и надеемся, что господин Юрченко будет в полной мере сотрудничать с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины и Офисом Генерального прокурора, чтобы установить все объективные обстоятельства", - говорится в сообщении.

Кроме того в ОПУ подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский "не терпит коррупции в любых ее проявлених" и никаких исключений из этого правила не будет.

Напомним, что…

13 сентября нардеп Гео Лерос слил информацию о том, что помощник "слуги народа" Александра Юрченко был задержан на взятке в размере 13 тысяч долларов. Подозреваемый депутат является главой подкомитета ВРУ по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

15 сентября НАБУ сообщило, что агенты бюро отправили текст подозрения политику на стол главе ОГП Ирине Венедиктовой, однако та отказалась подписывать документ.

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Александр Юрченко Офис Президента Партия Слуга народа Новости Украина
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