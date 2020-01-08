Зеленский отреагировал на гибель самолета МАУ

Зеленский подтвердил гибель всех, кто находился на борту "Боинга"

Утром в среду, 8 января, президент Украины подтвердил гибель всех пассажиров и экипажа рейса Тегеран-Киев, который вылетел с Международного аэропорта имени Имама Хомейни, но, скорее всего, был сбит иранской ракетой.

В своем Тelegram-канале Зеленский выразил соболезнование родным погибших в результате крушения "Боинга 737" Международных авиалиний Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский принес соболезнование родным погибших в самолете следовавшем из Тегерана в Киев. Об этом он написал в своем .

"Страшное известие с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта, - отметил лидер Зе команды. - По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа".

Как известно, судя по видеозаписям, которые жители Ирана выложили в соцсетях, лайнер загорелся уже в воздухе, а многие повреждения самолёта говорят о том, что он попал под обстрел. В данный момент на месте падения работает команда спасателей, но известно, что никто не выжил. Точное количество погибших пока не ясно. По предварительной информации, на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Точная причина крушения также неизвестна. Иранские СМИ сообщают о "технических неполадках" на борту рейса, летевшего из Тегерана в Киев.