Стартрек-4: Слухи, дата начала съемок и новые актеры

Фильм Страртрек-4 начнут снимать в первой половине 2019

В 2018 году появились оптимистические известия о съемках Стартрек-4 , однако в 2019 дела у проекта не столь радужные, хотя на ТВ история команды "Энтерпрайза" переживает ренессанс.

Планировалось, что новый режиссер проект - Си. Джей Кларксон - готовится начать съемки фильма в 2019 году. Она должна была вдохнуть в "Стартрек" новую жизнь и сделать фильм в духе времени, при этом сохранив атмосферу первых трех частей.

Кларксон, за плечами которой создание отдельных эпизодов телевизионных сериалов "Джессика Джонс" и "Оранжевый - хит сезона", должна была стать первым режиссером-женщиной в истории популярной франшизы.

В новом фильме вместо главного злодея должна быть злодейка (как в Торе), также должна появиться новая героиня, которая стала бы союзницей капитана Кирка. По сюжету Стратрек-4, Капитан Кирк встретится с человеком, которого он никогда не видел, но чье наследие преследовало его со дня рождения, - его отцом (привет, "Стражи Галактики-2"). Молодого отца капитана Кирка должен был сыграть Крис Хемсворт (опять Тор).

Спок сохраняет спокойствие - другим пора начинать волноваться

Съемкидолжны были начаться первой половине 2019 года. Новыми звездами должны были стать успешная и в авторском, и в массовом кино Тильда Свинтон, а также мастер меча и боевого шеста из TWD и "Черной пантеры" - Данай Гурира.

Однако, если с вербовкой новых звезд проблем не возникло, то со старыми - все наоборот. Начнем с того, что абсолютно бессмысленно погиб Антон Ельчин - исполнитель роль навигатора Чехова. Далее заартачились Крис Пайн и Крис Хемсворт. Экранные Кирки заартачились и запросили уж очень большие гонорары.

Крис Хемсворт всего на несколько минут появился в первом фильме серии (2009) в роли отца главного героя, но за последующие годы благодаря Marvel превратился в звезду мирового уровня. Схожая история произошла и с Крисом Пайном, который благодаря «Чудо-женщине» заметно усилил свои позиции в Голливуде. И за "копейки" обряжаться в смешную униформу не намерен.

Во ходе переговоров Paramount настаивала на снижении гонораров двух главных звёзд, отмечая, что фильмы серии «Стартрек» собирают намного меньше, чем фильмы Marvel и серии Star Wars. Актёры при этом утверждали, что студия просто хочет уйти от достигнутых ранее договорённостей и сэкономить.

В итоге студия Paramount вышла из переговоров с Пайном и Хемсвортом, а без них нет смысла заключать контракты с другими участниками проекта - Зои Салданой, Закари Куинто, Карлом Урбаном, Саймоном Пеггом и Джоном Чо.

Крису Хемсворту тесновато в костюме отца капитана Кирка

Таким образом, студия встала перед непростой задачей - или искать замены Пайну и Хемсворту. Или перезапускать историю (как это несколько раз сделали с Человеком-Пауком). В любом случае, это будет весьма затратно и по деньгам, и по времени. При том, что кинопроекты рискованны и все менее надежны в плане заработка, а сериалы поставили успех на поток.

Третий фильм серии под названием "Стартрек 3: Бесконечность" был представлен зрителям в 2016 году. Он провалился в прокате,собрав "лишь" 343 миллиона долларов при производственном бюджете в 180 миллионов долларов. Как ни удивительно, там Кирк также получил в союзницы милую девушку, а на планете его ожидала встреча с человеком, которого Кирк не ожидал увидеть.

Впрочем, все еще может быть. Так, Крис Хемсворт этим летом потерпел жуткую неудачу с перезапуском "Людей в черном". Ну, и на худой конец, всегда можно уволить режиссера и нанять Квентина Тарантино, который давно мечтает снять свой Стар Трек и у котрого для это остался запас в еще один фильм. Как вы знаете, он обещал покинуть Голливуд после 1- фильма, а на данный момент у него их 9.