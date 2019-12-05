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"Страшно деликатный!" Зеленский "удовлетворил" Скабееву в прямом эфире - ВИДЕО

09:20
"Страшно деликатный!" Зеленский удовлетворил Скабееву в прямо жфире - ВИДЕО - фото 1
"Страшно деликатный!" Зеленский удовлетворил Скабееву в прямо жфире - ВИДЕО

Российская пропагандистка Ольга Скабеева дозвонилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и немного пообщалась с ним в прямом эфире.

Пропагандистка Скабеева снова оконфузилась в ПАСЕ (ВИДЕО)

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Необычная беседа прошла в пропагандистской передаче "60 минут". Установив контакт с политиком, гости шоу услышали следующую реплику украинского гаранта:

"Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы. Потому что думаю, мало ли, что-то у кого-то случилось и произошло. И, поскольку я понимаю, что у вас ничего не случилось и не произошло, ни с вашими близкими и родными, я тогда, извините, продолжу общение с коллегами".

'Страшно деликатный!' Зеленский 'удовлетворил' Скабееву в прямом эфире - ВИДЕО - фото 192341

Скабееву прерванная связь не смутила и даже больше – она похвалила Зеленского "за деликатность".

"Вот такой какой-то у нас состоялся "нормандский формат". Но при этом, обратите внимание, страшно деликатный, весьма тактичный и очень приятный в общении человек", - заявила пропагандистка и подчеркнула, что Зеленский общался с ней по-русски, т.к. это "его родной язык".

Отметим, что ранее в некоторых СМИ появилась информация о слитом номере украинского президента, т.ч. можно предположить, что именно им и воспользовалась российская телеведущая.

Напомним, "Буду защищать" Зеленский оправдал нападение Мендель.

 

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