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Сторонники аннексии Крыма собрались на гастроли в Украину - ФОТО

14:51
Сторонники аннексии Крыма собрались на гастроли в Украину - ФОТО - фото 1
Сторонники аннексии Крыма собрались на гастроли в Украину - ФОТО

Российские актеры, поддержавшие оккупацию Крыма, собрались на гастроли в Украину.

Британское СМИ оскандалилось рекламой Крыма. Что происходит?

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Concert.ua.

Речь идет о спектакле "Идея Фикс" в исполнении Марка Башарова и Сергея Колесникова. Оба российских артиста регулярно незаконно пересекали границу Крыма и принимали участие в пропагандистских мероприятиях оккупанта. И оба внесены в базу "Миротворца".

Сторонники аннексии Крыма собрались на гастроли в Украину - ФОТО - фото 194298

В 2016 г. активисты подали прошение в СБУ о запрете указанным лицам посещать территорию Украины, однако Служба безопасности почему-то не поддержала эту инициативу.

Сторонники аннексии Крыма собрались на гастроли в Украину - ФОТО - фото 194299

Этим и воспользовался дистрибьютор Concert.ua, который счел нужным организовать для труппы недельный тур (20-26 января) в нескольких городах Украины (Харьков, Полтава, Киев, Одесса и Николаев). Цена вопроса – 399- 3499 грн.

Отметим, что многих пользователей сети возмутили действия Concert.ua, о чем они не замедлили сообщить в сети. Но на сложившуюся ситуацию это никак не повлияло.

Сторонники аннексии Крыма собрались на гастроли в Украину - ФОТО - фото 194300
Напомним, воровайки не приедут: концерты украинофобской группы отменили (ФОТО).

 

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