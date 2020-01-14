Сторонники аннексии Крыма собрались на гастроли в Украину - ФОТО

Сторонники аннексии Крыма собрались на гастроли в Украину - ФОТО

Российские актеры, поддержавшие оккупацию Крыма, собрались на гастроли в Украину.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Concert.ua.

Речь идет о спектакле "Идея Фикс" в исполнении Марка Башарова и Сергея Колесникова. Оба российских артиста регулярно незаконно пересекали границу Крыма и принимали участие в пропагандистских мероприятиях оккупанта. И оба внесены в базу "Миротворца".

В 2016 г. активисты подали прошение в СБУ о запрете указанным лицам посещать территорию Украины, однако Служба безопасности почему-то не поддержала эту инициативу.

Этим и воспользовался дистрибьютор Concert.ua, который счел нужным организовать для труппы недельный тур (20-26 января) в нескольких городах Украины (Харьков, Полтава, Киев, Одесса и Николаев). Цена вопроса – 399- 3499 грн.

Отметим, что многих пользователей сети возмутили действия Concert.ua, о чем они не замедлили сообщить в сети. Но на сложившуюся ситуацию это никак не повлияло.