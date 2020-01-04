Британское СМИ оскандалилось рекламой Крыма. Что происходит?
Одна из британских газет запустила рекламу путешествий в оккупированный Крым трансфером через Россию. В МИД Украины поспешили отреагировать.
Об этом пресс-служба министерства написала в Twitter.
"Не вводите в заблуждение читателей! Беспрекословно Крым достоин того, чтобы войти в рейтинг самых привлекательных направлений для путешествий в 2020 году, но эта территория находится под военной оккупацией. Смотрите рекомендации для путников в отношении этих территорий", - говорится в сообщении.
Отметим, что провокационные заявления об украинских территориях регулярно звучат со стороны иностранных СМИ и политиков. Так, в декабре 2019 г. президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неудачно высказался о принадлежности Крыма. В ответ украинские дипломаты подготовили демарши для казахских коллег. Подробности читайте по ссылке.