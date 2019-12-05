Воровайки не приедут: концерты украинофобской группы отменили (ФОТО)

Блатняк "Вороваек" в Украине звучать пока не будет

На днях в четырех крупных городах Украины - Киеве, Николаеве, Одессе и Харькове - появились афиши выступлений российской группы для утырков под названием "Воровайки". Попытку приезда артистов, которые с гордостью за деяния армии РФ распевали про "заберем Одессу", украинцы не оценили.

Абсолютно ватоголовый коллектив, чье творчество для душевнобольных могли оценить пророссийски настроенные коллаборанты, в феврале следующего года планировал собрать целый Октябрьский Дворец в столице.

Правда, руководство Международного центра культуры и искусств, как оказалось, договор о предоставлении площадки оккупантам не подписало, о чем поспешило уведомить общество на своей странице в Facebook.

Кто именно организовывал концерты "Вороваек" в Украине, неизвестно, но все топовые компании по продаже билетов с радостью помогали отбивать затраты. Правда, потом, увидев общественный резонанс, решили съехать с темы. На сайте kontrmarka указано, что продажа тикетов приостановлена.

Аналогичную картину можно увидеть на сайте агентства "Карабас" и kasa.in.ua.

В общем, уже сейчас с уверенностью можно сказать, что концерта "Вороваек" в Украине в ближайшее время не будет никакого. Разве что не неподконтрольных территориях. Тем не менее, остается открытым вопрос, какое агентство пыталось затащить в страну адептов Путина, которые в песне "Хохлы" указывали, что "если будет надо, заберем Одессу".

Официального подтверждения отмены концертов шансонье-террористки у себя в соцсетях пока не выложили.