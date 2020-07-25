Владимир Зеленский Убийство Кучапина Луцкий террорист Карантин в Украине война на Донбассе Досье

Столичный монастырь закрыли на карантин: Что известно?

Вчера, 18:54
Столичный монастырь закрыли на карантин: Что известно? - фото 1
Столичный монастырь закрыли на карантин: Что известно?

Свято-Феодосийский монастырь в Киеве закрылся на карантин из-за вспышки коронавируса.

Под Днепром COVID-19 заразились 15 священников

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост обители в Facebook.

"Объявление о закрытии на самоизоляцию В связи с установлением среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с подтверждением заболевания на коронавирус, согласно карантинных предписаний Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения. Просим молится за выздоровление больных и преодоление губительного поветрия", - говорится в сообщении.

Отметим, что Свято-Феодосийский монастырь (принадлежит ПЦУ – прим. ред.) расположен возле Киево-Печерской Лавры, где ранее была зафиксирована вспышка COVID-19.

Напомним, что….

Со времени начала пандемии коронавируса православная Церковь отметилась регулярными нарушениями правил карантина. В первую очередь это касается УПЦ МП и принадлежащей ему Киево-Печерской Лавры. Поэтому неудивительно, что в апреле 2020 г. на сайте ОПУ появилась петиция с требованием отобрать обитель у Московского Патриархата. Однако у президента Украины Владимира Зеленского свои мысли на этот счет.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пандемия коронавируса Карантин в Украине ПЦУ Киев Новости Украина
Без табу
Другое на тему
"Перемирие" на Донбассе: ООС назначит "смотрящих" за АТОшниками - фото 1
"Перемирие" на Донбассе: ООС назначит "смотрящих" за АТОшниками
Вчера, 22:25
COVID-19 мощно влупил по украинцам, установлен страшный антирекорд - фото 1
COVID-19 мощно влупил по украинцам, установлен страшный антирекорд
Вчера, 11:06
Из 66 миллиардов антикоронавирусного фонда медики получили только 16 - фото 1
Больше половины - на ремонт дорог: в минфине рассказали о тратах из COVID-фонда
24 июля, 20:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30