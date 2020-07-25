Столичный монастырь закрыли на карантин: Что известно?

Столичный монастырь закрыли на карантин: Что известно?

Свято-Феодосийский монастырь в Киеве закрылся на карантин из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост обители в Facebook.

"Объявление о закрытии на самоизоляцию В связи с установлением среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с подтверждением заболевания на коронавирус, согласно карантинных предписаний Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения. Просим молится за выздоровление больных и преодоление губительного поветрия", - говорится в сообщении.

Отметим, что Свято-Феодосийский монастырь (принадлежит ПЦУ – прим. ред.) расположен возле Киево-Печерской Лавры, где ранее была зафиксирована вспышка COVID-19.

Напомним, что….

Со времени начала пандемии коронавируса православная Церковь отметилась регулярными нарушениями правил карантина. В первую очередь это касается УПЦ МП и принадлежащей ему Киево-Печерской Лавры. Поэтому неудивительно, что в апреле 2020 г. на сайте ОПУ появилась петиция с требованием отобрать обитель у Московского Патриархата. Однако у президента Украины Владимира Зеленского свои мысли на этот счет.