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Под Днепром COVID-19 заразились 15 священников

Вчера, 21:11
Под Днепром COVID-19 заразились 15 священников - фото 1
Под Днепром COVID-19 заразились 15 священников

В Днепропетровской области 15 священников заразилось коронавирусом.

COVID-19 вновь влупил по Киево-Печерской Лавре: Что происходит?

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

"Специалистами ГУ "Днепропетровского ОЛЦ Минздрава Украины" начато эпидемиологическое расследование. В период с 17 июля зарегистрирована вспышка заболевания с 15 случаями среди священнослужителей в пяти отделениях религиозной организации. Из заболевших 6 были госпитализированы, остальные находятся в самоизоляции", - говорится в сообщении.

Как уточняет источник, в дальнейшем не исключена возможность дальнейшего распространения вспышки заболевания среди священнослужителей и прихожан. Лишь за последние две недели в богослужениях в г. Днепр и г. Петропавловка могли принимать участие до 2 тыс. верующих.

Отметим, что ….

Со времени начала пандемии коронавируса православная Церковь отметилась регулярными нарушениями правил карантина. В связи со сложившейся ситуацией по и так не идеальной репутации УПЦ МП был нанесен сильный удар. Поэтому неудивительно, что в апреле 2020 г. на сайте ОПУ появилась петиция с требованием отобрать Киево-Печерскую Лавру у Московского Патриархата. Однако у президента Украины Владимира Зеленского свои мысли на этот счет.

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Интерфакс Украина
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