Под Днепром COVID-19 заразились 15 священников

Под Днепром COVID-19 заразились 15 священников

В Днепропетровской области 15 священников заразилось коронавирусом.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

"Специалистами ГУ "Днепропетровского ОЛЦ Минздрава Украины" начато эпидемиологическое расследование. В период с 17 июля зарегистрирована вспышка заболевания с 15 случаями среди священнослужителей в пяти отделениях религиозной организации. Из заболевших 6 были госпитализированы, остальные находятся в самоизоляции", - говорится в сообщении.

Как уточняет источник, в дальнейшем не исключена возможность дальнейшего распространения вспышки заболевания среди священнослужителей и прихожан. Лишь за последние две недели в богослужениях в г. Днепр и г. Петропавловка могли принимать участие до 2 тыс. верующих.

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