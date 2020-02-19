Стихи в ООН: Украина отчитала русских за любовь к Сталину

Украинский дипломат призвал русских одуматься

Во вторник, 18 февраля, Россия, решив сыграть на опережение. созвала заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обвинить Украину в срыве Минских договоренностей.

Вместо этого состоялась очередная словесная порка оккупантов, которая стала прелюдией для еще более глобальной - 20 февраля состоится отдельное заседание, целиком посвященное военной агрессии России против Украины.

Пока же украинская сторона в лице посла и заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы ограничилась небольшими воспитательными мерами. Кислица прочитал отрывок их стихотворения советского поета с немецкими корнями Евгения Евтушенко (настоящая фамилия - Гангус) под названием “Хотят ли русские войны”.

Цитаты двух строф содержала риторический вопрос. Ответ на него, по словам Кислицы, должен быть дан на парадах в России 9 мая - на “День победы”. Если появятся портреты Сталина - значит, да.

Совбез ООН - выступление Сергея Кислицы - 18.02.2020:

Дипломат выразил глубокую обеспокоенность реанимацией культу Сталина в современной России, что является возгонкой культа войны. Именно этим сейчас живет России и в этом ее проблема.

Напомним, утром 18 февраля русские оккупанты устроили провокацию на фронте и пытались прорвать украинские позиции в районе Золотого-4, нарушив Минские договоренности и вообще общечеловеческие. После этого Россия цинично созывает Совбез и что-то там пытается рассказывать.