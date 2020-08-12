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Прокурорские хотят вернуть домашний арест для Стерненко

Вчера, 20:20
Прокуроры хотят, чтобы Стерненко перестал ходить на акции протеста - фото 1
Прокуроры хотят, чтобы Стерненко перестал ходить на акции протеста

Спустя неделю после смягчения меры пресечения для обвиняемого в вымышленном преступлении активиста работники прокуратуры подали в суд ходатайство о несогласии с решением служителей Фемиды.

Как написал сам Сергей Стерненко в своем Telegram-канале, жалобу на принятое в апелляции решение подал прокурор Николай Бозовуляк.

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По словам активиста, заседание назначено на полдень четверга, 13 августа.

"Думаю, это Венедиктовой и Авакову так не нравится мое участие в протестах. Сомневаюсь, что так быстро успеют передать материалы из Шевченковского суда в апелляционный, поэтому рассмотрение скорее всего отложат", - подчеркнул активист.

Среди требований обвинителей - возвращение для Стерненко круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, 25 мая 2018 г. экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко подвергся нападению двух мужчин. Обороняясь, Стерненко ударил ножом одного из преступников. Второй нападавший был задержан полицией и вскоре отпущен на свободу.

Посадить самого активиста власти решили практически сразу после прихода к власти Владимира Зеленского. Запрос на посадку символизирующего проукраинскую позицию Стерненко формировал обиженный на Майдан Андрей Портнов. Впрочем, дело тянулось больше года, а только когда на должность генпрокурора назначили подконтрольную Банковой Ирину Венедиктову, события форсировали. Прокурор Андрей Радионов, который вел дело Стерненко, отказал требованию главы ОГП подписать текст подозрения, ссылаясь на то, что доказательств вины активиста он не видит, а спущенный ему сверху документ имеет все признаки предвзятости. После этого сотрудник ОГП вышел из дела, но ему нашли замену.

Суд назначил Стерненко два месяца домашнего ареста, а через время - смягчил меру пресечения и разрешил выходить из дома днем.

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