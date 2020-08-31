Стерненко попытались облить неизвестным веществом – ФОТО

Стерненко попытались облить неизвестным веществом – ФОТО

В понедельник, 31 августа, в Одессе украинского блогера Сергея Стерненко попытались облить неизвестным веществом.

Об этом написал юрист Маси Найем в Facebook.

"Только что было совершено нападение на Сергея Стерненко под судом в Одессе. Эти двое - свидетели нападения. Приехали из другого города (один из них с Черномроська). Оба в тактических кроссовках. Спросил или они в поддержку Сергея. Говорят, что нет. Просто пришли посмотреть. Говорят, что нейтральная сторона", - говорится в сообщении.

Как уточняет "УП", во время нападения молодчики пытались облить Стерненко неизвестным веществом.

"Хулиганство. Сергея пытались облить из бутылки неизвестной жидкостью. Все это оказалось на мне. Сергея отдернули друзья. Ребята быстро убежали. Они молодые, им до 18 лет. Все это снимал на камеру более старший мужчина", - рассказала свидетель Влада.

Веселая вдова:

Что было ранее?

25 мая 2018 г. экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко подвергся нападению двух мужчин. Обороняясь, Стерненко ударил ножом одного из преступников. Второй нападавший был задержан полицией и вскоре отпущен на свободу.

В 2020 г. после увольнения Руслана Рябошапки новое руководство ОГУ принялось за пересмотр дела Стерненко. 11 июня блогер явился на допрос в СБУ и получил подозрение в совершении преступления.

15 июня Шевченковский районный суд г. Киева постановил отправить Сергея Стерненко под домашний арест.

13 августа активисту вручили обвинительный акт.