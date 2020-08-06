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Суд смягчил арест Стерненко: Что изменилось?

Вчера, 21:58
Суд смягчил арест Стерненко: Что изменилось? - фото 1
Суд смягчил арест Стерненко: Что изменилось?

В четверг, 6 августа, суд смягчил меру пресечения блогеру Сергею Стерненко.

Прокуроры поставили Стерненко дедлайны на изучение дела, хотя не передали его

Об этом сообщает "Громадське".

Суд постановил продлить Сергею Стерненко меру пресечения до 21 сентября, но с некоторыми послаблениями: отныне подозреваемый обязывается пребывать под домашним арестом с 21:00 до 6:00.

Что было ранее?

25 мая 2018 г. экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко подвергся нападению двух мужчин. Обороняясь, Стерненко ударил ножом одного из преступников. Второй нападавший был задержан полицией и вскоре отпущен на свободу.

В 2020 г. после увольнения Руслана Рябошапки новое руководство ОГУ принялось за пересмотр дела Стерненко. 11 июня блогер явился на допрос в СБУ и получил подозрение в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 ("Умышленное противоправное причинение смерти другому человеку") и ст. 263 ч.2 Уголовного кодекса Украины ("Ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения").

15 июня Шевченковский районный суд г. Киева постановил отправить Сергея Стерненко под домашний арест

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Новости Украина Сергей Стерненко суд
Громадське
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