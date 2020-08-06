Суд смягчил арест Стерненко: Что изменилось?

Суд смягчил арест Стерненко: Что изменилось?

В четверг, 6 августа, суд смягчил меру пресечения блогеру Сергею Стерненко.

Об этом сообщает "Громадське".

Суд постановил продлить Сергею Стерненко меру пресечения до 21 сентября, но с некоторыми послаблениями: отныне подозреваемый обязывается пребывать под домашним арестом с 21:00 до 6:00.

Что было ранее?

25 мая 2018 г. экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко подвергся нападению двух мужчин. Обороняясь, Стерненко ударил ножом одного из преступников. Второй нападавший был задержан полицией и вскоре отпущен на свободу.

В 2020 г. после увольнения Руслана Рябошапки новое руководство ОГУ принялось за пересмотр дела Стерненко. 11 июня блогер явился на допрос в СБУ и получил подозрение в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 ("Умышленное противоправное причинение смерти другому человеку") и ст. 263 ч.2 Уголовного кодекса Украины ("Ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения").

15 июня Шевченковский районный суд г. Киева постановил отправить Сергея Стерненко под домашний арест