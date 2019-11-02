Ярослав Дубневич Владимир Зеленский война на Донбассе

Стало известно, сколько Зеленский тратит на детей - ВИДЕО

19:00
Стало известно, сколько Зеленский тратит на детей - ВИДЕО - фото 1
Стало известно, сколько Зеленский тратит на детей - ВИДЕО

СМИ стало известно, сколько президент Украины Владимир Зеленский тратит на обучение своих детей.

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Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на программу ЖВЛ.

Как передает источник, дети Зеленского, - 15-летняя Елена и 6-летний сын Кирилл, – посещают элитную Новопечерскую школу в Киеве, обучение в которой обходится по 12 тыс долл/год на одного ребенка.

Интересно, каково приходится детишкам, имеющих столь звездного папу? Дочь Зеленского ответила на этот вопрос. По ее словам, она ужи привыкла к мысли, что является чадом президента, но иногда дети из младших классов подходят к ней, чтобы сделать селфи.

Напомним, что ранее 15-летнюю Елену заметили за кормежкой бедняков. Офис Президента никак не прокомментировали это событие, но от взора СМИ не укрылось ничего.

Напомним, 1 сентября 6-летний сын президента пошел в школу. Первая леди Елена Зеленская рассказала, что его там ждет.

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Владимир Зеленский дети школа Новости Украина
РБК Украина
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