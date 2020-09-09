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Стало известно местопребывание Марии Колесниковой

14:01
Стало известно местопребывание Марии Колесниковой - фото 1
Стало известно местопребывание Марии Колесниковой

Отец члена КС РБ Марии Колесниковой сообщил о местопребывании своей дочери.

В Беларуси пропал еще один член Координационного Совета

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу", - заявил Александр Колесников.

Как уточнил мужчина, на данный момент его дочь пребывает в минском СИЗО № 1 на улице Володарского. О ее физическом и эмоциональном состоянии пока ничего не сообщается

Что было ранее?

7 сентября стало известно о пропаже членов Координационного Совета Беларуси Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

Позже выяснилось, что силовики Лукашенко вывезли оппозиционеров на границу с Украиной. В результате двум из них удалось въехать на территорию нашей страны, в то время как Мария Колесникова была вновь задержана белорусскими спецслужбами

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