Список Йованович: у Луценко сделали новое заявление

12:34 18 апреля,

Список Йованович: у Луценко сделали новое заявление

Народ уже давно успел подзабыть легендарный список "неприкасаемых", который будто бы передала посол США Йованович генпрокурору Луценко. Казалось бы, пора бы уже замять эту тему, но нет, наш Юрий Витальевич не такой!

Очередное заявление сделала пресс-секретарь следака Лариса Сарган. По словам помощницы Луценко, легендарный список будто бы был устным. В качестве доказательства она привела интервью чиновника американскому изданию The Hill.

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"Трудности перевода: главное не буквализм, а суть", - написала представитель генпрокурора.

И тут же процитировала своего начальника.

"У меня достаточно сложные персональные отношения с госпожой посол. К сожалению, наши первые встречи (в должности генпрокурора) начались с того, что госпожа посол объявила мне список людей, против которых неправильно вести уголовные преследования. Я сказал, что это недопустимо. Никто - ни президент, при всем уважении к нему, ни парламент, ни посол не сможет останавливать меня там, где закон предусматривает уголовное преследование... ".

Кто был в списке, опять никто не уточнил. Медведчук? Свинарчук? Кононенко? Право же, мы теряемся в догадках.

Напомним, Юрий Луценко давно прославился сомнительными высказываниями. Но заявление о списке "неприкасаемых" просто всех порвало.Не желая тыкать пальцев в небо, журналисты набрались смелости и спросили прямо: "Кто все эти люди?"

И ГПУ отказалась дать ответ, бо тупо нема повноважень. Да, они по сути так и ответили: Генпокуратура не является распорядителем запрашиваемой информации.

Однако, сказано в ответе, журналистам никто не мешает лично пожаловаться Генпрокурору или суду.

Короче говоря, ответа мы вряд ли дождемся.