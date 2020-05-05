США увеличили помощь Украине на борьбу с COVID-19

США увеличили помощь Украине на борьбу с COVID-19

США увеличили помощь Украине на борьбу с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Facebook.

В частности, 12, 1 млн долл будут переданы Украине в виде медпомощи и гуманитарной помощи через Агентство США по международному развитию (USAID) (по программе "International Disaster Assistance").



Средства будут направлены на улучшение возможностей местных учреждений здравоохранения в оказании помощи больным и противодействию дальнейшему распространению COVID-19.

Кроме того США предоставят 2, 4 млн дол гумпомощи через Государственный департамент США (по программе "Migration and Refugee Assistance") для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии.