США увеличили помощь Украине на борьбу с COVID-19
США увеличили помощь Украине на борьбу с COVID-19
США увеличили помощь Украине на борьбу с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Facebook.
В частности, 12, 1 млн долл будут переданы Украине в виде медпомощи и гуманитарной помощи через Агентство США по международному развитию (USAID) (по программе "International Disaster Assistance").
Средства будут направлены на улучшение возможностей местных учреждений здравоохранения в оказании помощи больным и противодействию дальнейшему распространению COVID-19.
Кроме того США предоставят 2, 4 млн дол гумпомощи через Государственный департамент США (по программе "Migration and Refugee Assistance") для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии.
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