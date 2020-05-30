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США разрывают отношения с ВОЗ: Названа причина

10:02
США разрывают отношения с ВОЗ: Названа причина - фото 1
США разрывают отношения с ВОЗ: Названа причина

Президент США Дональд Трамп заявил о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения.

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Об этом глава американского государства заявил во время пресс-конференции.

"Поскольку они (ВОЗ – прим. ред.) не смогли провести реформы, о которых их просили и в которых была огромная потребность, мы сегодня (29 мая - прим. ред.) разрываем наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения и переправляем ее финансирования на другие международные и стоят того потребности в сфере глобальной охраны общественного здоровья", - сказал Дональд Трамп.

По словам президента США, ВОЗ находится под сильным влиянием Китая не в состоянии предоставить точную информацию о масштабах пандемии COVID-19. Кроме того Дональд Трамп подчеркнул, что ранее Соединенные Штаты выделили организации $450 млн, в то время как помощь Китая оказалась в 10 раз меньше ($40 млн.)

Отметим, что…

После налаживания дипломатических контактов между США и Китаем в 70-х гг. XX в., началась быстрая интенсификация экономических отношений двух стран. Со временем взаимозависимость этих государств позволила заговорить о таком рыночном явлении, как "Кимерика". Однако после победы Дональда Трампа на президентских выборах, США взяли курс на постепенное отдаление от Пекина.

К еще большим осложнениям привел коронавирусный кризис 2020 г.: пандемия COVID-19 очень сильно ударила по экономике США и спровоцировала самый большой рост безработицы со времен Великой депрессии 1929 г. Понимая, что новые выборы президента не за горами, Дональд Трамп начал поиск виноватых. И не безосновательно.

Как сообщалось ранее, длительное сокрытие Китайской Республикой реальных данных о количестве инфицированных на территории страны и факта передачи вируса от человека человеку привели к распространению COVID-19 по всему миру. В какой-то мере этой ситуации подыграла и ВОЗ, поначалу отрицавшая глобальную угрозу коронавирусной инфекции.

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