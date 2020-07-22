США предоставит Украине 250 миллионов долларов военной помощи

Конгресс хочет и дальше оказывать Украине военную помощь

В среду, 22 июля, Конгресс США утвердил оборонный бюджет страны на 2021 год. В документе предусмотрены расходы в 740,5 миллиарда долларов. Большая часть этих денег будет потрачена на программу противодействию России.

Как заявили сегодня в пресс-службе Конгресса, сегодня палата представителей одобрила проект закона, в котором 250 миллионов долларов выделено на военную помощь Украине, А 38 миллиардов - на программу по сдерживанию страны-террориста.

Кроме того, в документе прописаны меры по усилению санкций против российских политических проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

- В оборонном бюджете заложены 36 миллиардов на создание фонда по борьбе с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе. Китай активизировал свои силы против Тайваня и Гонконга. Мы на это ответим, - подчеркнули законотворцы. - Также из оборонного бюджета запланировано выделение 1 миллиарда на борьбу Пентагона с коронавирусом.

В случае, если бюджет будет одобрен сенатом и непосредственно Дональдом Трампом, президенту США будет запрещено сокращать контингент войск в Германии и Афганистане, а также выделять огромные суммы для строительства не особо нужной стране стены на границе с Мексикой.

Напомним, по четвертьмиллиарда долларов США выделяют Украине каждый год, начиная с 2014-го. В рамках военной помощи на эту сумму бойцы ВСУ могут получить специализированные автомобили, противоснайперские комплексы, комплекты индивидуальной защиты и другую необходимую для уничтожения русских аммуницию.