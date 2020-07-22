Помпео заговорил о мировой противокитайской коалиции

Помпео хочет совместно давить на Китай

Государственный секретарь США хочет поработать над созданием международной коалиции, которая сможет противостоять Китаю и его агрессии.

Как заявил государственный секретарь США в ходе своего визита в Европу, Пекин занимается использованием ситуации с COVID-19 в собственных интересах.

- Мы должны противодействовать влиянию Китая. Для этого пора создавать соответствующую международную коалицию, - подчеркнул глава американской дипломатии.

С такой речью Помпео выступил после переговоров с британским премьер-министром Борисом Джонсоном и министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабе, которые обе стороны назвали "откровенными":

- Хотелось бы призвать каждую страну, которая понимает свободу и демократию, и ценит их, признать угрозу, которую представляет Китай. Мы надеемся, что сможем создать коалицию, которая понимает это.

С Джонсоном Помпео обсуждал усиление санкций против компании Huawei и отказ Лондона от оборудования этого китайского гиганта.

Напомним, в начале 2018 между США и Китаем началась торговая война. Президент Трамп увеличил пошлины на ряд китайских товаров, а Вашингтон заявил, что Пекин подрывает позиции американских производителей. Позже США обвинили Китай в краже технологий. Китайские власти ответила зеркально. Стороны сообщили об урегулировании конфликта, но окончательное решение вопроса было остановлено пандемией коронавируса.

Напомним, в мае Штаты ввели новый пакет санкций против Huawei, после чего китайцы заявили, что продуктами и сервисами этой корпорации пользуются более трех миллиардов человек во всем мире, а ограничения помешают работе сетей в 170 странах.