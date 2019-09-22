Спящий в Раде Беленюк обещает преуспеть на Олимпиаде и в политике (ВИДЕО)

Жан Беленюк хочет гнаться за двумя зайцами

Избранный от партии "Слуга народа" борец вопреки всем утверждениям спортсменов пытается рассказывать о том, что "успешно совмещает" спорт и политику. После же следующей Олимпиады Беленюк обещает полностью уйти во власть.

Чемпион мира по греко-римской борьбе, невесть зачем полезший в политику, обещает сосредоточиться на этой деятельности полноценно, но только лишь через год.

Как утверждает Беленюк, он якобы заявлял о своей главной цели - выступлении на Олимпиаде - еще во время предвыборной кампании.

"Я должен был выступить на чемпионате мира, чтобы завоевать олимпийскую лицензию. Больше отборочных стартов у меня не будет. Следующая цель - непосредственно Олимпийские игры в августе следующего года, - отметил Беленюк. - После этого я буду уже на 100% предан украинской политике. Сейчас я стараюсь успеть и там, и здесь. Мне кажется, что у меня это получается, потому что в прошлом году я не занимался политикой и был вторым. А в этом году начал, и стал первым".

Чем интереснее рассказы Беленюка, тем эпичнее смотрится его поведение в зале заседаний Рады. Судя по всему, абсолютно искренне верящий в свое полноценное участие в спортивных сборах и параллельное посещение парламента нардеп, вообще не понимает своей ответственности.

По крайней мере, даже поездки на соревнования для него оказались не совместимыми с полноценной работой в Раде. Так, в пятницу, 20 сентября, "слуга народа" целый день дрых прямо на глазах у журналистов и коллег. При этом он умудрился проявить невероятную стойкость, каждый раз поднимаясь для нажимания зеленой кнопки. Разумеется, никакого понятия о том, за что он голосует, Беленюк не имеет.