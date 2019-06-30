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Спьяну избившую охранников Ибицы судью успешно переаттестовали

10:00
Ольга Кошевая переаттестовалась вопреки здравому смыслу - фото 1
Ольга Кошевая переаттестовалась вопреки здравому смыслу

На днях Высшая квалификационная комиссия судей подписала все документы о том, что судья Деснянского райсуда Киева Ольга Кошевая соответствует всем критериям работы на должности. Только вот это совсем не так.

Во-первых, родственные связи служительницы Фемиды вызывают немало подозрений: Кошевая - якобы бывшая невестка сбежавшего в Россию экс-главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко.

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По крайней мере, со своим "бывшим" мужем деятельница живет под одной крышей. Вместе с ним и выезжает на тусовки.

Заполучила свою должность судьи Кошевая благодаря крутому свекру, после чего ее жизнь резко пошла на лад. Имея 15 тысяч гривен официального дохода, девушка живет в элитном имении под Киевом стоимостью по минимальным подсчетам в пять миллионов.

Известной всей стране личность Кошевой стала еще 2011-м году, когда Ольга с мужем отказались проходить через рамки металлодетектора в клубе "Ибица" и устроили там невероятный погром с избиениями охранников. Больше всего старалась, разумеется, судья. А когда же парочку отвезли в отделение, Чернушенко с супругой показывали ментам крутые ксивы и были отпущены.

Впрочем, несмотря на вот эти все зашквары, члены Высшей квалификационной комиссии судей просто забыли о вердикте, который вынесли в Общественном совете добродетели, забили на тотальное незнание законов и, как следствие, - невозможность вершить суд именем Украины. Хотя в вердикте по Кошевой черным по-белому сказано, что подобная особа в принципе не может носить мантию.

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