ФБР упаковала очередного партнера Джулиани из-за вмешательства Украины в выборы

Детективы ФБР приходят за друзьями Джулиани

После того, как на прошлой неделе американские спецслужбисты по подозрению в причастности к незаконному финансированию предвыборных кампаний были упакованы трое бизнес-партнеров адвоката Трампа Руди Джулиани, посадки не прекратились.

Агенты Федерального бюро расследований на днях защелкнули наручники на Дэвиде Коррее, очередном приближенном к Джулиани деятеле.

Следователи подозревают, что партнер адвоката главы США имеет отношение к выплате денег украинским политиком. Последний якобы через уроженцев Украины Льва Парнаса, Андрея Кукушкина и уроженца Белоруссии Игоря Фрумана профинансировал предвыборную кампанию в Штатах ради увольнения посла США в Украине.

"Парнас и Фруман действовали не только в собственных интересах, а и в интересах украинского чиновника, члена украинского правительства, который добивался увольнения посла США в Украине", - утверждают источники "Голоса Америки", не называя имя власть имущего.

Украинские утверждают, что вносил деньги экс-генпрокурор Юрий Луценко, а "доказывают" это тем, что НАБУ на днях открыло против него уголовное дело. Только вот производство возбудили порешению суда, а касается оно отказу главы ГПУ объявить выговор своему подчиненному.

В то же время известно, что Игорь Фруман и Лев Парнас встречались с Игорем Коломойским в 2019-м году. Они же, возможно, выступали посредниками по организации переговоров между Зеленским и Трампом.

Если американцы прийдут к выводу о том, что украинские политики действительно вмешивались в выборы, серьезные проблемы ожидают Дональда Трампа. Демократы и без того планируют объявить ему импичмент уже 28 ноября. Правда, эта дата выглядит слишком уж абмициозной. Скорее всего, главу Штатов от работы не отстранят, но по его предвыборному рейтингу скандал ударит очень серьезно.