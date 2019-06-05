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Спичрайтеры Зеленского украли речь у Порошенко для выступления в ЕС (ВИДЕО)

21:40
Зеленского уличили в плагиате. Опять - фото 1
Зеленского уличили в плагиате. Опять

В среду, 5 июня, находящийся в командировке в Брюсселе шестой президент Украины попал в очередной скандал, связанный с плагиатом. Причем стырили текст для Зе гаранта не у кого-нибудь, а у его политического оппонента №1 Петра Порошенко.

Судя по всему, сценаристы "Квартала", или кто там готовит речи для Владимира Зеленского, не брезгуют воспользоваться чужим трудом. Странно лишь, что постоянные зашквары с плагиатом их ничему не учат.

Народ все еще любит Зеленского. А Порошенко нет - соцопрос

Разумеется, после повторения президентом чуть ли не слово в слово абзаца из книги "Будущее: рассекречено. Каким будет мир в 2030 году", всю команду спичрайтеров Зеленскому нужно было бы разогнать. Но он этого не сделал.

Зато уже через пару дней в Facebook президента появился сплагиаченный текст о запахе шаурмы в Киеве, который изначально писала одна из пользователей о Москве. Но и это не остановило людей из окружения шестого президента от нарушений авторского права и унижения гаранта в глазах общественности и европейских союзников.

Как оказалось, во время сегодняшнего чтения с листочка после встречи с Дональдом Туском, Зеленский практически один в один озвучил текст, некогда озвученный Петром Порошенко.

По крайней мере, об этом свидетельствует запись с официального Twitter Администрации гаранта.

Спичрайтеры Зеленского украли речь у Порошенко для выступления в ЕС (ВИДЕО) - фото 182228

И видео, выложенное пресс-секретарем Порошенко Святославом Цеголко.

Разумеется, бывшего президента нельзя считать кристально чистым на руку человеком, но подобное повторение речей во время заграничных поездок все же недопустимо.

Впрочем, тут следует еще и вспомнить тот факт, что президентом Зеленский стал во многом благодаря сериалу "Слуга народа", который якобы придумали представители его команды. Только вот в 1992-м году была Василий Рудик написал книгу "Слуга народа", в которой описал приключения некоего Миляна Безродько.

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