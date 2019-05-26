Зеленский дважды опозорился с одним выступлением (ВИДЕО)

Речь Зеленского оказалась плотным копипастом

Казалось бы, снаряд в одну воронку дважды не падает. Но это не совсем так. Президент Украины Владимир Зеленский, умудрился с попасть в два скандала с одним лишь выступлением.

На этой неделе президент посетил серьезное для всех кроме него мероприятие - iForum, во время чего выступил с абсолютно бессмысленной и бессвязной речью, несколько раз выматерился по-английски и даже оскорбил Великобританию.



Эти провалы президенту вспоминали несколько дней, а когда, казалось, хайп уже улегся, о выступлении Зеленского на iForum выяснились новые подробности. Стало известно, что президент не просто ушел в импровизацию, а просто приправил своими шуточками-прибауточками сплагиаченный текст директора Инициативы стратегического прогнозирования США Мэтью Барроуза.

Да-да, Зеленский просто зачитал айтишникам выученные цитаты из книги "Будущее: рассекречено. Каким будет мир в 2030 году", и разбавил их собственными фразочками о том, что "диджитализация делается вместе" и "блаблабла".

В своем произведении американский деятель точно так же размышлял о Гутенберге, революции в социальных медиа и мобильном банкинге.

Страница из книги американского исследователя, откуда черпал вдохновение Владимир Зеленский.

Смотрите речь Зеленского на iForum онлайн: