Спецоперация для журналистов: Арахамия пояснил идиотизм "Слуг народа"

Арахамия попытался отмазать Богуцкую, но получилось не очень

Реформатор Давид Арахамия, который сумел вовремя влиться в команду Зе и возглавить ее, став лидером самой большой партии в парламенте за всю историю страны, в первый же день работы был вынужден оправдываться за своих не отличающихся интеллектом коллег.

Отмазал он невесть как оказавшуюся в списке "Слуги народа" соратницу Саакашвили Елизавету Богуцкую, известную благодаря отчаянной, бесполезной и беспощадной борьбе в Петром Порошенко в соцсетях, в духе Зе команды.

Пытаясь пояснить, почему Богуцкая фигачит дикие фейки в переписке с подругами, Арахамия сделал вид, что дураки не в "Слуге народа", а в обществе, мол, не так все поняли, не так написали, да и вообще все засвеченные месседжи - спланированная акция.

На вопрос, есть ли у него информация о том, что экс-президент Петр Порошенко готовит путч, Арахамия ответил, что о подобном не слышал, а переписки Богуцкой - "спецоперация для журналистов".

Пришлось пояснять новозибранному нардепу и за коломойско-аваковские прогибы в попытке оставить на должности главу МВД:

- За шесть месяцев, как у меня сложилось впечатление, Аваков должен нанять полностью новых заместителей. Заместители должны начать работать, получать опыт. Начать контролировать это министерство, начать делать ту реформу, которую нам обещали. Помните, после патрульной полиции, следующая реформа была всей полиции. Как вы считаете, эта реформа была проведена? Ответ очевиден. Кто-то должно это сделать.