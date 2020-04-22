Пожарные не могут добраться к месту самого сложного возгорания в Чернобыльской зоне

Спасатели пробивают дорогу к тлеющим участкам леса

В некогда охваченной масштабными лесными пожарами Зоны отчуждения в данный момент нет очагов открытого огня, но полностью ликвидировать возгорание спасатели никак не могут.

В среду, 22 апреля, глава Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук заявил о том, что в данный момент усилия огнеборцев направлены на сдерживание новых масштабных пожаров.

- Спутниковый мониторинг и данные наземной разведки показывают, что открытого огня нет. Но тлеющие лесная подстилка и торфяники в районе заброшенных сел Рудьки и Буряковка могут привести к его возникновению, - отметил чиновник. - Из-за большой захламленности лесных массивов наземные силы не могут туда добраться. Интенсивно используется инженерная техника ГСЧС и ВСУ. За сутки пробито 125 км дорог в этой местности. Таким способом мы добираемся до кромки огня, заливаем её и только таким образом сдерживаем возникновение пожаров.

Радиационный фон в Зоне отчуждения продолжает оставаться в пределах нормы. Впрочем, это не единственная хорошая новость, которую озвучил Демчук. По его словам, впервые за долгое время никому из жителей Киевской области не придется дышать продуктами горения:

- Идет локализация небольших очагов пожара. Из четырех очагов ликвидировали один, а остальные локализованы. В Чернобыльской зоне продолжают работу 1200 человек и около 300 единиц техники.

Напомним, лесные пожары у Чернобыльской АЭС длятся уже три недели. Почти все очаги возгорания связаны с поджегами. При этом в правоохранительных ведомствах пытаться противодействовать диверсиям очень долго даже не думали. Лишь на днях Аваков заявил о создании спецгруппы по расследованию поджогов возле Припяти и Чернобыля.

На днях силовики приступили к так называемой "антидиверсионной операции", в которой принимает участие Нацгвардия.